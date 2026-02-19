Authors
From Being Bullied to Miss South India Fashion Icon.

From Being Bullied to Miss South India Fashion Icon.

By Video Team - The Better India
By Video Team - The Better India
Bullied for her complexion. Told she’d “never be a model.”
Today, she’s South India’s Fashion Icon.

Watch her journey — it’s the kind that gives you goosebumps.

Author
Video Team - The Better India
