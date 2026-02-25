Authors
At 96, She Built a Brand That Reached the US | Harbhajan Kaur | Entrepreneur Dadi | Senior Citizen

By Video Team - The Better India
At 96, most people slow down.
Harbhajan Kaur was just getting started.

From regret to resilience, she transformed her homemade besan barfi into a thriving brand — lovingly known as Entrepreneur Dadi. What began in her kitchen became a business reaching customers from India to the United States.

She didn’t let age define her.
She didn’t let “what if” win.

She earned her first paycheck at 96 — proving that dreams don’t expire.

If you’ve ever felt it’s too late to start, this story is your sign.

