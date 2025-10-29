Iot-Enabled Vaccine Safety Cuts Wastage by 99%

New Update
Emvolio is ensuring last-mile vaccine delivery across 16 Indian states! Witness this healthtech revolution for yourself.
Explore more proven-impact stories on the Frontier Tech Repository: https://frontiertech.niti.gov.in/
In partnership with @NITIAayogOfficial's Frontier Tech Hub (NITI-FTH).
#FrontierTechRepository#NITIFTH#NITIAayog#TheBetterIndia#MadeInIndia#makeinindia
