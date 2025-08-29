Authors

Learn Organic Farming

Are you feeling inspired? Want to get your hands dirty?

Learning about Organic Farming by reading is one thing. But if you ever feel like you're ready to get into the dirt and experience it first hand yourself, then we have you covered.

In our ongoing effort to promote awareness and conversation around organic farming, TBI is collating a list of people and places that are all about passing on this knowledge (and setting it up for you, if you are ready to take that step).

So go on, get into it... the dirt is where it's at!

Aranya Eco-Village<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Anchetty (3 hours outside Bangalore<\/strong><\/span>)<\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 90474 96364<\/p>\n

Volunteer here for various kinds of work across the farm!<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Back2basics<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

Check out their site for information on day-long workshops and more.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Vanashree Farms<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Navadarshanam<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

Look them up for permaculture and organic farming workshops, and more.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hamsah Organic Farm<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Devara Kaadu<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Channapatna (2 hours outside Bangalore<\/strong><\/span>)<\/p>\n

You can work alongside them, they also conduct regular workshops on other things!<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dewalokam Farms<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Kochi<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 93875 35321<\/p>\n

Contact them for more information on hands-on experience.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Destiny Farms<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Ooty<\/b><\/span><\/p>\n

You can learn about farming practices, and try your hand at farming.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

WWOOF India<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong>\u00a0Pan India<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 98372 40600<\/p>\n

Long term volunteer opportunities at organic farms across India.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Two Brothers Organic Farm<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Vakilwasti (3 hours outside Pune<\/strong><\/span>)<\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 98231 36008<\/p>\n

You can stay and learn farming here.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Arya Pudota's YouTube Channel<\/h3>\n

An organic farming prodigy will teach you via his engaging and fun videos.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

SwaYYam<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Yelachatti (5 hours outside Bangalore<\/strong><\/span>)<\/p>\n

This farm requires a\u00a0minimum commitment\u00a0of 15 days.
\n<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Aanandaa Farm<\/h3>\n

Location:<\/span> Haryana<\/span><\/strong><\/p>\n

Workshops in permaculture. Can arrange field trip for school children.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dudhsagar Spice Plantation & Farmstay<\/h3>\n

Location:<\/span> Goa<\/span><\/strong><\/p>\n

Practice natural farming here.<\/em><\/p>\n","panel_content_selected_editor":"tinymce"},{"title":"Hydroponics Training and Services","panel_id":"","panel_content":"

\"\"<\/p>\n

Pet Bharo\/Hortiskills India<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Dharwad, Karnataka<\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 78298 83358<\/p>\n

Offers training in hydroponics.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Letcetera Agritech<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Goa<\/strong><\/span><\/p>\n

Various hydroponic setup services, and farm visit in Goa.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Center for Research in Alternative Farming Technologies (CRAFT)<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Mumbai<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 87670 13131<\/p>\n

Teaches hydroponics.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Master Hydroponic<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Pune<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 72764 64488<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Heaven On My Earth (HOME)<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 87670 13131<\/p>\n

Workshop in hydroponics and terrace gardening, also promotes urban farming community.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

City Greens<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Bangalore<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 83103 12660<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Pindfresh<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Chandigarh<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 98787 33551<\/p>\n

DIY hydroponic kits, catering to homes, also can help in revamping offices into green workspaces.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Future Farms<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Chennai<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 73974 60575<\/p>\n

They will help you set up hydroponic farm at scale.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

UrbanKissan<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Hyderabad<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 80561 54985<\/p>\n

They will help you set up hydroponic farm at home.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hamari Krishi<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> Jaipur<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 96366 19918, 99291 09889<\/p>\n

Consultants for aeroponics setup.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Junga Freshngreen<\/h3>\n

Location:<\/span><\/strong> New Delhi<\/strong><\/span><\/p>\n

Phone:<\/strong><\/span> 97170 55581<\/p>\n

TBI Resources

Why & How to Grow Your Own Medicinal Herbs at Home

Learn About Organic Farming While Vacationing at These Farmstays

Learn Organic Farming at Home from this YouTube Channel!

Disclaimer: The information contained on this web page is for general information purposes only. Vikara Services Private Limited formerly known as Vikara Media Private Limited (“TBI”) does not guarantee the accuracy or completeness of the information provided and has not vetted, endorsed or is in any way affiliated with any of the listed vendors. TBI shall, in no event, be responsible for any and all kinds of loss/ damages arising out of or in connection with any kind of use of the information provided.

