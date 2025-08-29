Changemakers 2020 category page - Seniors

READ MORE
Godawari Dutta
93-YO Padma Shri winner stuns with her Madhubani art-work.
Babulal Gandhi
91-YO spent 40 years breathing life into barren lands, grew mini-forest in drought-affected Satara
Sharada Choragade
Inspirational 62-year-old feeds several hundreds for just Rs 10.
Harbhajan Kaur
Grandma defied all age-stereotypes, started her business venture at the ripe age of 90.
Padmam Nayar
Great-grandma smashed age stereotypes at 100 with her hand-painted saree business
Papammal
105-YO grandma runs her own organic farm, showing that age is no barrier.
Deepak Buch and Manjari Buch
For 14 years, elderly couple has coached poor kids for free
Renu Gupta
63-YO grandmother transformed a dump yard into green belt in just 5 months
Nanda Prusty
102-year-old has been imparting free education to the children of his village for over seven decades now
Kamakshi Subramaniyan
92-YO Chennai grandma battled for civic issues, despite threats