Authors

Changemakers 2020 category page - Seniors

publive-image

READ MORE

publive-image
Godawari Dutta
93-YO Padma Shri winner stuns with her Madhubani art-work.
publive-image
Babulal Gandhi
91-YO spent 40 years breathing life into barren lands, grew mini-forest in drought-affected Satara
publive-image
Sharada Choragade
Inspirational 62-year-old feeds several hundreds for just Rs 10.
publive-image
Harbhajan Kaur
Grandma defied all age-stereotypes, started her business venture at the ripe age of 90.
publive-image
Padmam Nayar
Great-grandma smashed age stereotypes at 100 with her hand-painted saree business
publive-image
Papammal
105-YO grandma runs her own organic farm, showing that age is no barrier.
publive-image
Deepak Buch and Manjari Buch
For 14 years, elderly couple has coached poor kids for free
publive-image
Renu Gupta
63-YO grandmother transformed a dump yard into green belt in just 5 months
publive-image
Nanda Prusty
102-year-old has been imparting free education to the children of his village for over seven decades now
publive-image
Kamakshi Subramaniyan
92-YO Chennai grandma battled for civic issues, despite threats
publive-image

TBI Showcase