Episode 5: Pappco
Episode 4: Together
Episode 3: The Langa Community
Episode 2: Mayavi Khandelwal
Episode 1: Udaybhai
BETTER DAYS
We have reached a crucial point of man's development on earth, where 1% of the population holds 50% of the GDP of the entire planet. Wealth is concentrated in the hands of a few and there is widespread poverty & increasing inequality.
In spite of this, there are those who are a part of the 99%, who are driving positive change for themselves, their communities and the society at large! We are on a mission to document the work of these unsung heroes of India.
We have come together with the Brazilian duo Lara & Patrick from Bem Te Vi Producoes, India's largest news channel Times Now & Facebook India to showcase 12 such inspiring stories!
Produced by
An independent nomad film company that cares for others. (Lara Jacoski + Patrick Belem)
In association with
India's largest positive stories platform, using stories to drive impact.
India’s most watched English news channel.
Digital Partner
World's largest social media network with about 108,000,000 connected Indians.
Credits
Direction, camera and editing by Lara Jacoski and Patrick Belem Soundtrack by Gillycuddy Illustration by Thanyawan Eamsonthi (Writejune) Intro and logo animation by Lucas Lima Extra animation and lettering by Carlon Hardt Produced by Bem-te-vi Producoes In Association with The Better India and Times Now Digital Media Partner Facebook
This project has received the support of 110 people all over the world through crowdfunding.
