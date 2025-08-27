From Fearing Water To Racing At The Paralympics

#thebetterindia
Born with 80% lower-body paralysis in a small MP village, Pooja Ojha once feared even going near water. But courage changed her destiny.
From training in paracanoeing in 2017 to making history with India’s first medal at the Canoe Sprint Worlds, she’s now our only para-canoeist at Paris 2024.
A daily wager’s daughter who turned fear into silver—Pooja proves nothing is impossible.
#PoojaOjha #Paralympics #Paris2024 #Inspiration #ParaCanoe #CourageToOvercome #IndiaAtOlympics #womaninsports
[Paralympian, Para Canoe, Paris 2024, Inspirational Story, India Sports, Woman in Sports]
